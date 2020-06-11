В Москве стабильно снижаются показатели по COVID-19 – Собянин

18:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве с 7 мая снижаются показатели, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.
"У нас начиная где-то с 7 мая идет постоянное, стабильное снижение всех показателей, связанных с эпидемией. Это и количество вновь выявленных больных, ковидных пневмоний, это подозрительные случаи ОРВИ с положительным диагнозом на коронавирус, это количество госпитализаций и смертей", – пояснил градоначальник.
По его словам, все эти данные стабильно уже большее месяца дают позитивную картину.
Глава города подчеркнул, что количество выявленных случаев COVID-19 снизилось в 3–4 раза с момента пика заболеваемости в Москве.
"Конечно, не надо расслабляться. Но и говорить, что ничего не снижается, тоже неправильно. У нас в момент пика заболеваемости было 6,5 тысячи выявляемых с коронавирусом. Сейчас по Москве 1 400 человек с коронавирусом", – отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее сообщалось о том, что в Москве увеличилось число людей с формирующимся иммунитетом к COVID-19. Так, на сегодняшний день этот показатель равен 17,4%.
В Москве увеличилось число людей с формирующимся иммунитетом к COVID-19
В связи с этим Владимир Путин заявлял, что выход из ограничительных мер, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса, должен быть осознанным и спокойным.
Он подчеркивал, что ситуация с COVID-19 в России в целом стабилизируется и улучшается. Однако президент отмечал, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.
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