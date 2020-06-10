В ВОЗ назвали примерный срок сохранения иммунитета к коронавирусу

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Директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды Всемирной организации здравоохранения Мария Нейра заявила, что иммунитет к коронавирусу у людей, переболевших им, может сохраняться от шести месяцев до года. Об этом сообщает ИА "НСН".

Она обратила внимание, что данный факт не доказан, но вероятность такая есть по аналогии с другими вирусами того же семейства. При этом Нейра отмечает, что если будет вторая волна пандемии коронавируса, то она не окажется столь масштабной. Дело в эффективных мерах, принятых для предотвращения распространения COVID-19, добавили в ВОЗ.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7 миллионов случаев заражения, более 404 тысяч человек скончалось. В Москве 10 июня было зафиксировано самое низкое число новых случаев коронавируса с 12 апреля.

Кроме того, сообщалось, что в России приступили к клиническим исследованиям вакцин от коронавируса. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.