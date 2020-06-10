В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев коронавируса с 12 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве зафиксировано 1195 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Это самый низкий показатель с 12 апреля.

Отмечается, что 40,6% среди новых пациентов – это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% – от 46 до 65 лет, 11,4% – от 66 до 79 лет, 6,6% – старше 80 лет и 8,6% – дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В России за сутки выявлено 8 404 случая коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 493 657 случаев COVID-19. За последние сутки умерли 216 человек, за весь период – 6 358 человек. За сутки вылечились 10 386 пациентов, за все время – 252 783.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ зарегистрировал второй препарат для лечения коронавируса. Препарат назначается пациентам с тяжелым течением болезни, когда происходит воспалительная реакция организма на внедрение вируса, приводящая к повреждению тканей и органов дыхания.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже осенью. Точные сроки станут известны лишь после проведения клинических испытаний препарата. О возможном появлении первых партий вакцины осенью также сообщил Сергей Собянин.

