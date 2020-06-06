Минздрав РФ зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на еще один препарат для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира") стал вторым препаратом, зарегистрированным по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением правительства от 3 апреля 2020 года № 441", –говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что препарат назначается пациентам с тяжелым течением болезни, когда происходит воспалительная реакция организма на внедрение вируса, приводящая к повреждению тканей и органов дыхания.
Ранее входящая в кластер "Сколково" компания "Кромис" получила регистрационное удостоверение Минздрава на противовирусный лекарственный препарат "Авифавир".
Отмечается, что данный препарат изучен с 2014 года, когда под названием "Авиган" использовался в Японии против тяжелых форм гриппа.
На сегодняшний день резиденты фонда "Сколково" представили около 130 разработок для преодоления вируса. Список отечественных решений опубликован в специальном разделе на сайте стопкоронавирус.рф.
До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже осенью. Точные сроки станут известны лишь после проведения клинических испытаний препарата. О возможном появлении первых партий вакцины осенью также сообщил Сергей Собянин.
Российский препарат от коронавируса будет бесплатным по ОМС
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