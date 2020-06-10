В России приступили к клиническим исследованиям вакцин от коронавируса

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Клинические исследования вакцин от коронавирусной инфекции начались на территории РФ. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает Агентство "Москва".

"Что касается интересующего всех вопроса по вакцине, могу сказать, что в этом месяце наши фармкомпании с организациями Минздрава и Роспотребнадзора начали клинические исследования", – поделился Мантуров во время правительственного часа в Госдуме. По его словам, в дальнейшем будет осуществляться информирование о проводимых исследованиях.

Кроме того, глава ведомства добавил, что российские фармакологические производители выпускают 17 препаратов, которые используются для лечения COVID-19.

Ранее говорилось, что две группы добровольцев отобраны для испытаний российской вакцины от COVID-19. В Минобороны подчеркнули, что отбор военных для испытания вакцины проводился исключительно на добровольной основе.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эффективности будущей вакцины от коронавируса. Подчеркивалось, что при вакцинации будет использоваться широкий спектр препаратов от COVID-19.

В России выявлено 493 657 случаев COVID-19, вылечились 252 783 человека, скончались 6 358. При этом в Москве зафиксировали самое низкое число новых случаев коронавируса с 12 апреля.

