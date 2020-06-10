В Госдуме предложили установить в городах памятники погибшим от COVID-19

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов предложили увековечить память людей, погибших из-за коронавирусной инфекции, передает News.ru.
"Прошу рассмотреть возможность увековечивания памяти всех участников ликвидации пандемии коронавируса в нашей стране. Сейчас действительно борьба еще не завершена, но неизбежно грядет время, когда мы все будем вспоминать подвиг тех, кто ценой себя защитил жизни остальных граждан России", – заявил Милонов в письме, которое отправил премьер-министру Михаилу Мишустину.
Он предложил установить в крупных городах страны мемориалы погибшим врачам, должностным лицам и другим жертвам вируса. По его словам, памятники должны быть сделаны наподобие мемориалов участникам ВОВ.
Ранее с подобной инициативой выступал депутат Госдумы Александр Петров. Он предложил инициировать государственные награды погибшим медицинским работникам, которые лечили пациентов от COVID-19.
В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, представят к ведомственным наградам. По словам Мурашко, премии будут специально учреждены.
За последние сутки в России выявлено 8 404 случая коронавирусной инфекции. На Москву приходится 1195 выявленных случаев, на Московскую область – 735. Всего в стране зарегистрировано 493 657 случаев коронавирусной инфекции.
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