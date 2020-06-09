Туроператоры бесплатно отправят медиков на отдых в Краснодарский край

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Туроператоры в начале июля бесплатно отправят первую группу медиков-волонтеров, которые помогают пациентам с коронавирусом, на отдых в Краснодарский край. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Сегодня трудно всем, – рассказал президент РСТ Андрей Игнатьев. – Но врачи, которые спасают жизни россиян, – настоящие герои. И важно дать возможность тем, кто сегодня на переднем фронте борьбы с пандемией, отдохнуть и восстановить силы. Я признателен коллегам, которые откликнулись на наш призыв и поддержали такую важную акцию. Друг познается в беде".
По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, несмотря на тяжелейший кризис в отрасли, туроператоры готовы уже в начале июля отправить на российские курорты первую группу волонтеров-медиков, которые борются с пандемией COVID-19.
Отдых организуют для врачей в рамках акции "Туризм России – медикам России". Первыми на отдых отправят волонтеров-медиков из Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, Морозовской детской городской клинической больницы, госпиталя для ветеранов войн № 3 и больниц № 40, № 15 и № 67.
Тюрина рассказала, что первый заезд организуют для медиков туроператоры "Алеан", Anex Tour и BSI Group. Они создадут комфортные условия для отдыха в Краснодарском крае.
"Алеан" предоставил неделю бесплатного проживания и питания в отелях Alean Family Resort & Spa Riviera, "Славянка" и "Фея-3" в Анапе, "Бургас" и "Горный Воздух" в Сочи. Anex Tour организует перелет из Москвы в Сочи, а BSI Group оплатит трансфер от аэропорта и обратно", – пояснила пресс-секретарь РСТ.
Она напомнила, что предложения по отдыху для врачей и волонтеров-медиков также предоставили туроператоры Unicorn (Prince Group), "Музенидис Трэвел", "Тари тур", а также парк-отель "Воздвиженское". Проект реализуется Российским союзом туриндустрии (РСТ) и Ассоциацией туроператоров России (АТОР).
В конце мая министр здравоохранения объявил, что медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, представят к ведомственным наградам. По словам Мурашко, премии будут специально учреждены.
Работающим с пациентами с коронавирусом медицинским работникам также положены дополнительные к зарплате выплаты. Для врачей предусмотрено дополнительно 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала – по 50 тысяч рублей в месяц, для младшего медицинского персонала – надбавка в 25 тысяч рублей в месяц.
Стимулирующие выплаты в 50 тысяч рублей полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей.
Страховые выплаты медикам при заражении COVID-19 уже производятся – Минздрав
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