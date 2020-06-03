Психологам перечислят стимулирующие выплаты за помощь пациентам с COVID-19

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что психологи, которые работают с коронавирусными больными, получат стимулирующие выплаты. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель ведомства заявил, что правительство скорректировало правила доплат медицинским работникам.

"Имеющие немедицинское образование, но работающие в медицинских лабораториях, и психологи, которые также оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, также включены в списки получающих стимулирующие выплаты", – заявил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В конце мая министр здравоохранения объявил, что медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, представят к ведомственным наградам. По словам Мурашко, премии будут специально учреждены.

Ранее также стало известно, что правительство Москвы планирует оказать поддержку частным медицинским организациям. Льготы по налоговым выплатам предусмотрены для почти 4 тысяч подобных учреждений.

