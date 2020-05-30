Для отличившихся в борьбе с COVID-19 медиков учредят ведомственные награды

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Для медработников, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией, учредят специальные ведомственные награды. С таким заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас будут учреждены еще несколько наград специально для медиков", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось о том, что стаж работающих с COVID-19 медиков будет идти из расчета день за три. Сведения о таких медработниках работодатели будут направлять в Пенсионный фонд РФ.

Указом Владимира Путина были установлены дополнительные страховые гарантии медработникам и водителям автомобилей скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Кроме выплат на случай временной нетрудоспособности, предусмотрены дополнительные в случае смерти в результате инфицирования при исполнении трудовых обязанностей в размере 2 752 452 рублей.

Помимо этого, доплаты будут осуществлять медицинскому персоналу, занимающемуся пациентами с COVID-19, в размере от 25 до 80 тысяч рублей. Глава государства поручил освободить таких врачей от уплаты подоходного налога.