Около 4 тыс медорганизаций смогут получить отсрочку по налогам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около четырех тысяч частных московских организаций смогут получить отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу на общую сумму около 450 миллионов рублей. Об этом, как говорится на портале мэра и правительства Москвы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, ранее такую отсрочку получили более пяти тысяч организаций в сферах торговли, бытовых услуг, общепита, культуры, спорта, досуга, выставок и конференций, туризма, гостиниц, кинотеатров, санаториев и дополнительного образования.

"Теперь ее смогут получить еще около четырех тысяч зарегистрированных в Москве частных медицинских клиник. Общий объем таких налоговых послаблений превысит 10,1 миллиарда рублей", – рассказал Ефимов.

Как рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, отсрочка будет предоставляться за первый квартал текущего года. Он подчеркнул, что отсрочку предоставят автоматически.

"Срок уплаты этих платежей продлевается до 31 декабря", – сказал Пуртов.

В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы.

Среди мер есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления. Предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.

На сегодняшний день система мер поддержки столичных компаний и жителей города включает 19 федеральных и 49 московских финансовых инструментов.

