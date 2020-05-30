Частные больницы смогут получать субсидии на выплаты медработникам

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Частные больницы смогут получать субсидии от государства на стимулирующие выплаты медработникам, которые работают с коронавирусными пациентами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что изменения в правилах предоставления субсидий обусловлены тем, что в некоторых регионах частные медицинские учреждения работают с коронавирусными пациентами наряду с государственными больницами. Решение о предоставлении выплат будут принимать главы субъектов.

Ранее стало известно, что стаж работающих с COVID-19 медиков будет идти из расчета день за три. Сведения о таких медработниках работодатели будут направлять в ПФР.

Владимир Путин подписал указ, которым были установлены дополнительные страховые гарантии медработникам и водителям автомобилей скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Помимо этого, доплаты будут осуществлять медицинскому персоналу, занимающемуся пациентами с COVID-19, в размере от 25 до 80 тысяч рублей. Глава государства поручил освободить таких врачей от уплаты подоходного налога.