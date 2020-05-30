Частные больницы смогут получать субсидии на выплаты медработникам

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Частные больницы смогут получать субсидии от государства на стимулирующие выплаты медработникам, которые работают с коронавирусными пациентами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Отмечается, что изменения в правилах предоставления субсидий обусловлены тем, что в некоторых регионах частные медицинские учреждения работают с коронавирусными пациентами наряду с государственными больницами. Решение о предоставлении выплат будут принимать главы субъектов.
Ранее стало известно, что стаж работающих с COVID-19 медиков будет идти из расчета день за три. Сведения о таких медработниках работодатели будут направлять в ПФР.
Владимир Путин подписал указ, которым были установлены дополнительные страховые гарантии медработникам и водителям автомобилей скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
Помимо этого, доплаты будут осуществлять медицинскому персоналу, занимающемуся пациентами с COVID-19, в размере от 25 до 80 тысяч рублей. Глава государства поручил освободить таких врачей от уплаты подоходного налога.
Мишустин поручил ежедневно докладывать о выплатах медикам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: