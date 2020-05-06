В ГД предложили увековечить память погибших врачей, которые лечили от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Депутат Госдумы Александр Петров предложил увековечить память погибших медработников, которые лечили пациентов от COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Давайте инициируем государственные награды и увековечим память всех погибших медицинских работников", – сказал Петров.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что около 2 тысяч врачей заразилось коронавирусом в столице. Из них около 1 тысячи до сих пор не вылечилось.
Он отметил, что заболевание COVID-19 у медиков выявили благодаря тестам на антитела, способных сопротивляться инфекции. Всего иммуноферментные тесты прошли около 25 тысяч специалистов.
Также он сообщил, что врачи, которые работают с зараженными коронавирусом, получат выплаты на общую сумму в 150 тысяч рублей. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин определил надбавку в 80 тысяч рублей каждому специалисту, который лечит заболевших COVID-19.
За последние сутки в стране подтвердили 10 559 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. При этом в 4 314 выявленных случаях клинических проявлений не было. Большинство новых заболевших выявлено в Москве – 5 858, в области – 829 человек. За весь период скончалось 1 537 человек.
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