В ГД предложили увековечить память погибших врачей, которые лечили от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Депутат Госдумы Александр Петров предложил увековечить память погибших медработников, которые лечили пациентов от COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Давайте инициируем государственные награды и увековечим память всех погибших медицинских работников", – сказал Петров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что около 2 тысяч врачей заразилось коронавирусом в столице. Из них около 1 тысячи до сих пор не вылечилось.

Он отметил, что заболевание COVID-19 у медиков выявили благодаря тестам на антитела, способных сопротивляться инфекции. Всего иммуноферментные тесты прошли около 25 тысяч специалистов.

Также он сообщил, что врачи, которые работают с зараженными коронавирусом, получат выплаты на общую сумму в 150 тысяч рублей. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин определил надбавку в 80 тысяч рублей каждому специалисту, который лечит заболевших COVID-19.

За последние сутки в стране подтвердили 10 559 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. При этом в 4 314 выявленных случаях клинических проявлений не было. Большинство новых заболевших выявлено в Москве – 5 858, в области – 829 человек. За весь период скончалось 1 537 человек.

