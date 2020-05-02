Собянин рассказал, сколько медиков заразилось коронавирусом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около 2 тысяч врачей заразились коронавирусом в столице. Из них около 1 тысячи до сих пор не вылечились.

Он отметил, что заболевание COVID-19 у медиков выявили благодаря тестам на антитела, способных сопротивляться инфекции. Всего иммуноферментные тесты прошли около 25 тысяч специалистов.

Кроме того, Собянин рассказал о причине создания временных госпиталей. Он отметил, что они могут пригодиться в период пика коронавирусной инфекции, когда в больницах не будет хватать коек для принятия зараженных.

Собянин отметил, что подобная практика применялась во всех странах, в которых распространение коронавирусом приобрело массовый характер. Он отметил, что создание временных госпиталей в торговых центрах и спортивных сооружениях позволит облегчить нагрузку на врачей.

"В чем плюс этого? Так как медицинского персонала все равно недостаточно, чтобы обслуживать прямо в каждой комнате по 1-2 человека, это лучше большие пространства с хорошей вентиляцией, обменом воздуха, чтобы врач видел сразу нескольких пациентов, чтобы обслуживали большее количество людей", – отметил Собянин.

Также он сообщил, что врачи, которые работают с зараженными коронавирусом, получат выплаты на общую сумму в 150 тысяч рублей. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин определил надбавку в 80 тысяч рублей каждому специалисту, который лечит заболевших COVID-19.

"У нас была до этого определена доплата в 70 тысяч рублей, мы не стали убирать свою надбавку. Таким образом, общая надбавка будет составлять 150 тысяч рублей", – рассказал Собянин.

Ранее Собянин допустил, что выдача пропусков в столице может быть ограничена. Такие меры могут предпринять в том случае, если понадобится снизить количество людей, способных покинуть квартиру, а также при реальной угрозе здоровью москвичей.