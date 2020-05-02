Собянин заявил о возможном сокращении выдачи цифровых пропусков

12:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные власти могут ужесточить контроль за выдачей цифровых пропусков в Москве. Такие меры примут в том случае, если количество людей на улицах и дорогах города понадобится снизить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что в столице могут уменьшить объем выдачи пропусков, если будет замечена реальная угроза для здоровья граждан.
"Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков. Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними", – сообщил мэр в эфире телеканала "Россия 1".
При этом градоначальник заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России развивается по сценарию Европы, а не Китая.
"Мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны, и надо просто бороться, сглаживая пики", – добавил мэр.
Ранее в Роспотребнадзоре не исключили ужесточения самоизоляции после майских праздников. Глава ведомства Анна Попова заявила, что к этому может привести безответственное отношение граждан, не соблюдающих режим самоизоляции в период майских праздников.
Согласно последним данным, в России подтвердили 9 623 случая заражения COVID-19. Больше всего зараженных в Москве – 5 358. Такое число выявленных заболевших обусловлено тем, что в столице резко увеличили тестирование на коронавирус.
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