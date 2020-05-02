В России подтвердили 9 623 случая заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России за последние сутки подтвердили 9 623 случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Клинических проявлений не было у 4 488 человек, или 46,6%.

Больше всего зараженных в Москве – 5 358. В Московской области заболели 807 человек, в Санкт-Петербурге – 323.

Известно, что в Москве резко увеличили тестирование на коронавирус, чем и обусловлено число выявленных заболевших. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что, согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.

В Нижегородской области 320 случаев заражения, в Мурманской области – 143. В Дагестане заболели 109 человек, в Рязанской области – 98, в Башкортостане – 92, в Тульской области – 88, в Северной Осетии – 85, в Свердловской области – 81.

В Ростовской области зафиксировано 80 случаев заболевания, в Краснодарском крае – 79, в брянской области – 73, в Курской области – 69, в Татарстане – 66, в Ярославской области – 64, во Владимирской области – 60. 59 человек заразились коронавирусом в Калужской области, 54 – в Тамбовской области.

В Красноярском крае 50 человек заразились, в Чувашии – 49, в Саратовской области зафиксировано 48 случаев, по 46 – в Тверской, Ленинградской и Волгоградской областях, по 45 – в Ингушетии и КБР.

В Смоленской области – 44, по43 – в Калининградской и Новосибирской областях, а также в ЯНАО. В Самарской области 41 заболевший, в Мордовии – 37. По 36 человек заразились в Белгородской и Воронежской областях.

В Самарской области – 41, в Мордовии 37, по 36 – в Белгородской и Воронежской областях, 35 – в Липецкой области. В республике Саха зафиксировано 34 случая заражения, в Пензенской области – 33.

По 32 – в Орловской, Кировской, Ульяновской областях и Пермском крае, по 31 – в Ивановской области и Марий Эл. В Челябинской области 30, в Хабаровском крае – 29, по 28 – в республике Бурятия и Алтайском крае, 27 в Астраханской области. По 25 – в Архангельской и Новгородской областях, в ставропольском и Пермском крае, 24 – в Псковской области.

В Калмыкии заболели 23 человека, 22 – в Оренбургской области, по 21 – в Чечне и Забайкальском крае, 16 – в Тюменской области. В Вологодской области – 15, по 14 – в Костромской и Кемеровской областях и Карачаево-Черкессии.

По 9 – в Ханты-Мансийском АО, Хакасии, Омской области, 8 – в Крыму, по 7 – в Карелии, Коми, Удмуртии, Иркутской области, по 5 – в Томской, Амурской областях и Камчатском крае, по 4 – в Курганской и Магаданской областях.

В республике Адыгея, Еврейской и Чукотской АО – по 3, в республике Алтай – 2, по 1 – в республике Тыва и Севастополе.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 124 054 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки в стране выписаны по выздоровлении 1793 человека, из них в Москве – 608. За все время выздоровели 15013 человек.

Также за прошедшие сутки подтверждено 57 летальных случаев, 37 – в столице. Всего от коронавируса в России скончались 1222 человека.

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