Собянин допустил снятие ограничений в середине мая при снижении заболеваемости COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в середине мая в случае снижения интенсивности распространения коронавируса возможно снятие ограничений.

Он отметил, что в настоящий момент невозможно облегчение режима самоизоляции. Это связано с тем, что пока в медицинские учреждения продолжают пребывать люди, и столичная система здравоохранения испытывает все больше нагрузок.

"В этой ситуации, конечно, никакие меры послаблений допускать нельзя, но если мы увидим к середине мая, что все-таки нагрузка спадает, и у нас появляется запас прочности для того, чтобы людям оказывать качественную медицинскую помощь по борьбе с коронавирусом, тогда можно подумать и о послаблениях", – подчеркнул Собянин в эфире телеканала Россия 24.

Он добавил, что если у медицинской системы появится возможность работать в нормальных условиях, то это означает, что меры можно будет сделать "более лояльными". Собянин отметил, что при анализе ситуации с коронавирусом главным критерием является человек, а не просто статистика распространения COVID-19.

Ранее Собянин выразил надежду, что пика коронавируса в Москве не возникнет. Он отметил, что пик подразумевает заражение около 60% населения, что в свою очередь означает, что в Москве коронавирусом заболеют 7 миллионов человек. Он подчеркнул, что такого положения не нужно допускать.

Представители власти и медицинских учреждений продолжают призывать людей оставаться дома. В частности, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко попросила россиян ответственно отнестись к режиму самоизоляции. Не собираться с родственниками и друзьями во время праздничных дней призвал и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Также о необходимости ограничений себя в своих действиях заявлял и Собянин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что в настоящий момент россиянам рано успокаиваться и выходить на улицы.