Главврач Коммунарки призвал москвичей сидеть дома на майских праздниках

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко обратился к москвичам с призывом сидеть дома во время майских праздников.

Он настоятельно попросил горожан не собираться с родственниками и друзьями, поскольку высок риск заражения коронавирусной инфекцией. Медик отметил, что в стране стали чаще выявлять COVID-19 у молодежи.

"Опасность не миновала. Рост заболеваемости сохраняется, тяжелых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует. Молодые стали болеть больше, поэтому для них еще опаснее собираться большими группами", – приводит РИА Новости слова Проценко.

В связи с этим главврач призвал граждан воздержаться от шашлыков, сборов компаний и массовых гуляний в целях сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих.

Проценко выразил уверенность в том, что соблюдение домашнего режима все еще необходимо.

Ранее столичные врачи обратились к горожанам с аналогичным призывом. Они попросили москвичей не поддаваться соблазну выходить на улицы, а также рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками.

Врачи призывают москвичей остаться дома на майские праздники

Согласно последним данным, за последние сутки в России подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.

Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.