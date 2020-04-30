Путин уверен, что Россия победит коронавирус

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Россия сможет победить коронавирус с лучшим результатом и нужными темпами. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции "МыВместе".
Во время беседы волонтер Михаил, который работает в одной из московских больниц, рассказал, что ему бы хотелось, чтобы все оборудованные ими места для пациентов с COVID-19 в итоге никому не понадобились и все заболевшие граждане быстрее выздоровели.
На что глава государства ответил, что этого сейчас хочет вся страна и благодаря усилиям народа, в том числе волонтеров, Россия победит коронавирус.
"Мы все этого хотим, Миш. Благодаря усилиям в том числе таких людей, как вы, мы, уверен, добьемся этого с лучшим результатом и нужными темпами", – цитирует РИА Новости слова Путина.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России лучше, чем в ряде европейских стран. При этом он признал, что количество инфицированных продолжает увеличиваться.
Песков подчеркнул, что решение о поэтапном смягчении ограничений будет приниматься после майских праздников. Он призвал россиян не расслабляться и не выходить на улицы, пока в городе действуют ограничения.
За сутки в России подтвердили 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.
Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека, причем в Москве – 525 из них.
Правила личной гигиены в период эпидемии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: