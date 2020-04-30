Путин уверен, что Россия победит коронавирус

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Россия сможет победить коронавирус с лучшим результатом и нужными темпами. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции "МыВместе".

Во время беседы волонтер Михаил, который работает в одной из московских больниц, рассказал, что ему бы хотелось, чтобы все оборудованные ими места для пациентов с COVID-19 в итоге никому не понадобились и все заболевшие граждане быстрее выздоровели.

На что глава государства ответил, что этого сейчас хочет вся страна и благодаря усилиям народа, в том числе волонтеров, Россия победит коронавирус.

"Мы все этого хотим, Миш. Благодаря усилиям в том числе таких людей, как вы, мы, уверен, добьемся этого с лучшим результатом и нужными темпами", – цитирует РИА Новости слова Путина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России лучше, чем в ряде европейских стран. При этом он признал, что количество инфицированных продолжает увеличиваться.

Песков подчеркнул, что решение о поэтапном смягчении ограничений будет приниматься после майских праздников. Он призвал россиян не расслабляться и не выходить на улицы, пока в городе действуют ограничения.

За сутки в России подтвердили 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.

Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека, причем в Москве – 525 из них.

