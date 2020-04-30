Песков прокомментировал рост числа заболевших коронавирусом в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России лучше, чем в ряде европейских стран, сообщает "Газета.ру".

"Ситуация в России действительно лучше, чем в ряде европейских стран. Растет количество инфицированных из-за всемирной пандемии. Для того чтобы этот рост купировать и вывести тенденцию в отрицательные цифры, принимаются самые энергичные меры", – сказал Песков.

При этом он отметил, что динамика числа заразившихся коронавирусом говорит, что пока не время выходить из режима самоизоляции. Песков подчеркнул, что решение о поэтапном смягчении ограничений будет приниматься после майских праздников.

За сутки в России подтвердили 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.

Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека, причем в Москве – 525 из них.

