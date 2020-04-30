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Москва 24

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Общество

13:22

В Кремле призвали россиян не расслабляться и не выходить на улицы

общество власть

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что динамика числа заразившихся коронавирусной инфекцией показывает, россиянам рано успокаиваться. Об этом представитель Кремля рассказал в четверг, комментируя темпы прироста числа зараженных, передает ТАСС.

"Пока колеблется динамика, пока мы видим прирост", – сообщил Песков. 30 апреля стало известно, что в России зафиксировано 7 099 новых случаев заболевания COVID-19.

"Пока еще далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы", – подчеркнул представитель президента.

По словам Пескова, решения о поэтапном выходе из режима самоизоляции будут приниматься после майских праздников, но оставшиеся дни необходимо досидеть в этом режиме. Кроме того, пресс-секретарь президента прокомментировал рост числа заболевших коронавирусом в России.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 3 миллионов случаев заражения, более 208 тысяч человек скончалось.
В России заболевших коронавирусом 106 498 человек, вылечились 11 619, скончались 1073.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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