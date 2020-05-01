В Москве на майские праздники усилено патрулирование

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве на время майских праздников было усилено патрулирование. Об этом сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

"На предстоящие праздничные майские дни усилен контроль, дополнительно выделены патрули. Усилены патрули сотрудников полиции, Росгвардии и дружинники", – рассказал он.

При этом отмечается, что особое внимание при патрулировании уделяется паркам, скверам и общественным пространствам, где горожане любят отдыхать и жарить шашлыки.

Данчиков сообщил, что в местах традиционного отдыха граждан были установлены камеры видеонаблюдения, по которым в постоянном режиме осуществляется наблюдение за ситуацией.

Ранее стало известно о том, что вход во все лесопарковые зоны столицы закроют в майские праздники. Помимо этого, известно, что в лесопарковых зонах во время праздничных дней будут проводить усиленное патрулирование.

Столичные врачи обратились к горожанам с просьбой остаться дома на время праздничных дней. Они попросили москвичей не поддаваться соблазну выходить на улицы, а также рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками.