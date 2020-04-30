Вход во все лесопарковые зоны столицы закроют в майские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Парки и особо охраняемые природные территории в Москве закроют для посещений в майские праздники, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
"Ряд парков уже имеют ограждения, а также имеются парковые зоны, которые не имеют забора, но гражданам также не рекомендуется туда ходить с целью отдыха и времяпрепровождения", – приводит ТАСС его слова.
Данчиков отметил, что в лесопарковых зонах во время праздничных дней будут проводить усиленное патрулирование. Более того, по возможности эти территории будут закрыты.
28 апреля Владимир Путин в ходе совещания по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ продлил действие ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. В том числе дни с 6 по 8 мая были объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. При этом Путин отметил, что период нерабочих дней должен пройти при строгом соблюдении всех профилактических мер.
В связи с этим столичные врачи обратились к горожанам с просьбой остаться дома в период майских праздников. Они попросили москвичей не поддаваться соблазну выходить на улицы, а также рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками.
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