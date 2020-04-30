Более 1,3 тыс пожарных и спасателей будет дежурить в период майских праздников в Москве

16:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве во время майских праздников на дежурства выйдет более 1,3 тысячи пожарных и спасателей. Они будут обеспечивать безопасность в столице, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Также патрулировать улицы будут сотрудники службы спасения на воде и вертолеты. При этом обеспечивать безопасность специалисты будут с помощью 400 единиц спецтехники.
"Для выполнения задач привлекается около 200 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники, 62 плавсредства и пять вертолетов", – говорится в сообщении.
Ранее столичные врачи обратились к горожанам с призывом на майские праздники остаться дома. Также москвичам рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками и друзьями, поскольку высок риск заражения коронавирусной инфекцией.
Врачи призывают москвичей остаться дома на майские праздники
Так, за последние сутки в России подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.
Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.
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