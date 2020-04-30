Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах в период майских праздников. Мероприятия будут направлены на предупреждение нарушений ПДД и выявление нетрезвых водителей, сообщает сайт МВД РФ.

"На протяжении всех майских праздников будет усилена профилактическая работа по одному из самых серьезных нарушений – управлению транспортными средствами в состоянии опьянения", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время праздников, кроме массовых проверок, запланировано проведение спецопераций.

Ранее сообщалось о том, что вход во все лесопарковые зоны столицы закроют в майские праздники. Помимо этого, известно, что в лесопарковых зонах во время праздничных дней будут проводить усиленное патрулирование.

Столичные врачи обратились к горожанам с просьбой остаться дома на время праздничных дней. Они попросили москвичей не поддаваться соблазну выходить на улицы, а также рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками.