01 мая, 10:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником весны и труда. Об этом он написал на странице в своем Twitter-аккаунте.
"Дорогие москвичи, сегодня Праздник весны и труда. День, который мы всегда встречали с весенним настроением и трудовыми успехами. Сегодня мы вынуждены ограничить себя в наших действиях, оберегая тем самым себя и близких от распространения коронавируса", – отметил градоначальник.
При этом Собянин подчеркнул, что многие граждане в условиях сложной эпидемиологической обстановки продолжают работать. В первую очередь, это медики, которые сейчас находятся на передовой. Также в число трудящихся входят волонтеры, энергетики, транспортники, другие городские службы – они работают круглые сутки.
Кроме того, Собянин выразил уверенность в том, что размеренная и спокойная жизнь вернется в Москву. Тогда столичные парки, общественные площадки и кафе вновь радостно будут встречать посетителей. А пока мэр призвал соблюдать самоизоляцию и оставаться дома.
Ранее столичные врачи обратились к жителям Москвы с призывом остаться дома. Они попросили москвичей не поддаваться соблазну выходить на улицы, а также рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками.
С аналогичным призывом выступили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что динамика числа заразившихся коронавирусной инфекцией показывает, что россиянам рано успокаиваться, расслабляться и выходить на улицу.
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