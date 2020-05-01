Собянин выразил надежду, что столица избежит пика заражений COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что столице получится избежать пика заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом глава города рассказал в ходе интервью для фильма журналистики Наили Аскер-заде "Опасный вирус", фрагмент которого показали на канале "Россия-1".

"Когда у нас этот пик будет? Дай Бог, чтобы его не было вообще. Чтобы этот пик прошел, нужно чтобы 60% населения заразилось. Для Москвы это почти 7 миллионов человек. Зачем это, такие пики нам проходить?", – заявил Собянин.

При этом мэр столицы подчеркнул, что можно избежать пика заражения среди горожан. "Может быть, нам проще все-таки выдержать этот напор, дождаться, когда будет производиться вакцина и просто избежать этого пика и заражения такой массы людей?", – обратил внимание Собянин.

Ранее стало известно о том, что в России выявили 7 933 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Москве общее число заболевших к настоящему моменту составило 57 300.

Недавно Собянин рассказал о расширении возможностей Москвы в лечении COVID-19.