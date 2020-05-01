Собянин выразил надежду, что столица избежит пика заражений COVID-19

01 мая, 22:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что столице получится избежать пика заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом глава города рассказал в ходе интервью для фильма журналистики Наили Аскер-заде "Опасный вирус", фрагмент которого показали на канале "Россия-1".
"Когда у нас этот пик будет? Дай Бог, чтобы его не было вообще. Чтобы этот пик прошел, нужно чтобы 60% населения заразилось. Для Москвы это почти 7 миллионов человек. Зачем это, такие пики нам проходить?", – заявил Собянин.
При этом мэр столицы подчеркнул, что можно избежать пика заражения среди горожан. "Может быть, нам проще все-таки выдержать этот напор, дождаться, когда будет производиться вакцина и просто избежать этого пика и заражения такой массы людей?", – обратил внимание Собянин.
Ранее стало известно о том, что в России выявили 7 933 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Москве общее число заболевших к настоящему моменту составило 57 300.
Недавно Собянин рассказал о расширении возможностей Москвы в лечении COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: