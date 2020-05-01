Главврач ГКБ №52 призвала москвичей оставаться дома в майские праздники

Видео: реанимация ГКБ№52

Главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко обратилась к москвичам с призывом остаться дома в период майских праздников и ответственно отнестись к соблюдению самоизоляции.

"Каждый день мы теряем людей... Пустые койки в реанимации – это не снижение количества заболевших тяжелой формой, это чьи-то ушедшие жизни", – отметила она.

Лысенко добавила, что понимает желание выехать за город или прийти в гости к родным, вернуться к привычной жизни, однако заявила, что сейчас не то время, чтобы испытывать медицину на прочность.

Столичные врачи уже неоднократно обращались к жителям Москвы с призывом остаться дома. Они просили москвичей не поддаваться соблазну выходить на улицы, а также рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками.

С аналогичным призывом выступали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что динамика числа заразившихся коронавирусной инфекцией показывает, что россиянам рано успокаиваться, расслабляться и выходить на улицу.