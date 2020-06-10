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Общество

11:55

Ракова: большинство заболевших коронавирусом в Москве уже выздоровели

общество город

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Более половины пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве уже полностью выздоровели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ситуация в нашем городе продолжает налаживаться. Уже более половины всех пациентов с коронавирусом успешно вылечены", – отметила она.

Ранее Ракова заявляла о достоверности статистики по смертности от COVID-19 в столице. По ее словам, Москва придерживается политики полной открытости данных о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин ранее подчеркивал, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить.

Согласно последним данным, в России за минувшие сутки выявили 8 404 новых случая COVID-19. При этом на Москву приходится 1195 подтвержденных случаев.

В России выявили 8 404 новых случая COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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