Ракова заявила о достоверности статистики по смертности от COVID-19 в Москве

Вся статистика по смертности от коронавируса в столице является достоверной. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развитии Анастасия Ракова, передает Агентство "Москва".

"Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции. Мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом. С момента появления в Москве первого больного мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел", – объяснила представитель мэрии.

По словам Раковой, в столице зафиксировано увеличение случаев смертности по сравнению с 2019 годом – на 1,8 тысячи человек. Аналогичная тенденция наблюдается в сравнении с 2018 годом – плюс 900 человек.

Заммэра отметила, что любая эпидемия провоцирует рост смертности. Эту информацию также подтвердили в столичном Депздраве. В частности, это обусловлено тем, что вирусные инфекции способны обострять хронические заболевания или провоцировать новые, а уже это в перспективе может приводить к смерти.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор рассмотрит статьи о количестве жертв коронавируса на территории РФ, опубликованные в изданиях The New York Times и Financial Times. В публикациях этих изданий говорилось о якобы существующем занижении числа летальных случаев по линии COVID-19.

За минувшие сутки в Москве было подтверждено 4 712 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число выявленных случаев составило 130 716. В России за сутки выявили 9 974 новых случая заболевания коронавирусом.