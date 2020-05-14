Роскомнадзор изучит статьи The New York Times и Financial Times о жертвах COVID-19 в РФ

16:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Роскомнадзор рассмотрит статьи о количестве жертв коронавируса на территории РФ, опубликованные в изданиях The New York Times и Financial Times. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В рамках законодательства совместно с заинтересованными органами государственной власти проводится изучение информации, содержащейся в статьях A Coronavirus Mystery Explained: Moscow Has 1,700 Extra Deaths ("Объяснена загадка коронавируса: в Москве на 1,7 тыс смертельных случаев больше") и Russia’s COVID death toll could be 70 per cent higher than official figure ("Число погибших от COVID россиян может быть на 70% выше официального показателя")", – сообщили в организации.
МИД РФ уже выступил с требованием к редакциям указанных изданий об удалении и опровержении ложной информации.
Кроме того, накануне против дезинформации выступил столичный департамент здравоохранения. Эксперты ведомства объяснили, каким образом ведется подсчет, и сравнили московские данные с показателями других крупных мегаполисов.
В России выявлено 252 245 случаев COVID-19, вылечились 53 530 человек, скончались 2 305.
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