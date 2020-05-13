В МИД прокомментировали фейки о смертности в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Фейки, связанные с "занижением" в РФ сведений о смертности от коронавирусной инфекции в западной прессе, направлены на то, чтобы отвлечь внимание аудитории от своих внутренних проблем. С заявлением по ситуации выступили в МИД РФ, передает ТАСС.
"Вместо того чтобы тщательно и откровенно проанализировать реальность, изучить в том числе и российский опыт, все, на что оказались способными журналисты ряда западных изданий, – неуклюжая ангажированная попытка переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк", – объяснили представители российской дипмиссии.
В МИД РФ прокомментировали публикации, размещенные в изданиях Financial Times и The New York Times.
Недавно московский департамент здравоохранения опровергал информацию о занижении статистики смертности от COVID-19. Уточнялось, что сравнение журналистами показателей смертности в месячной динамике является некорректным и не считается однозначным свидетельством каких-либо тенденций.
Кроме того, в Депздраве напомнили, что столица готова делиться опытом как с российскими, так и зарубежными экспертами. В пресс-службе добавили, что Москва является регионом, открыто публикующим данные о смертности на своих сайтах.
Депздрав опроверг слухи о некорректном подсчете умерших от коронавируса
Согласно последним данным, за минувшие сутки в РФ выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. В стране зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции. В Москве подтвердили 4 703 новых случая COVID-19, а общее их число достигло 126 004.
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