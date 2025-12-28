Два вертолета столкнулись в воздухе в Нью-Джерси

Фото: nypost.com

Два вертолета столкнулись в воздухе в американском городе Хаммонтон штата Нью-Джерси. В результате погиб один человек, еще один пострадал, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел днем 29 декабря. Полиция подтвердила, что оба вертолета совершили аварийную посадку после ЧП. При этом один из них загорелся.

"Офицеры подтвердили, что один человек погиб на месте происшествия. Второго человека обнаружили среди обломков и доставили в больницу с ранениями, угрожающими жизни", – говорится в сообщении.

Ранее пассажирский самолет упал на юго-востоке Кении. В результате случившегося погибли 11 человек. На борту самолета находились 8 граждан Венгрии, 2 гражданина Германии и гражданин Кении, выполнявший обязанности пилота.

Еще один инцидент произошел до этого в венесуэльском штате Тачира, где двухмоторный самолет разбился при взлете с аэродрома Парамильо. После случившегося воздушное судно сгорело, что затруднило идентификацию экипажа и самого самолета.