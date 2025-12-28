Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 23:25

Происшествия

Два вертолета столкнулись в воздухе в Нью-Джерси

Фото: nypost.com

Два вертолета столкнулись в воздухе в американском городе Хаммонтон штата Нью-Джерси. В результате погиб один человек, еще один пострадал, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел днем 29 декабря. Полиция подтвердила, что оба вертолета совершили аварийную посадку после ЧП. При этом один из них загорелся.

"Офицеры подтвердили, что один человек погиб на месте происшествия. Второго человека обнаружили среди обломков и доставили в больницу с ранениями, угрожающими жизни", – говорится в сообщении.

Ранее пассажирский самолет упал на юго-востоке Кении. В результате случившегося погибли 11 человек. На борту самолета находились 8 граждан Венгрии, 2 гражданина Германии и гражданин Кении, выполнявший обязанности пилота.

Еще один инцидент произошел до этого в венесуэльском штате Тачира, где двухмоторный самолет разбился при взлете с аэродрома Парамильо. После случившегося воздушное судно сгорело, что затруднило идентификацию экипажа и самого самолета.

Легкомоторный самолет рухнул на шоссе в американском штате Массачусетс

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика