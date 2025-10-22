VPItv: легкий самолет разбился при взлете в Венесуэле

Фото: x.com/mundoaeroclub

Двухмоторный самолет разбился при взлете с аэродрома Парамильо в венесуэльском штате Тачира, сообщил телеканал VPItv в соцсети Х.

По информации издания, инцидент произошел 22 октября в 09:52 по местному времени (16:52 по московскому). Воздушное судно сгорело, что затрудняет идентификацию экипажа и самого самолета.

Со ссылкой на национальную систему управления рисками указывается, что на борту находились по меньшей мере два человека. На место ЧП прибыли спасатели, которые оцепили район и начали тушить пожар, уточнили журналисты.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как самолет сильно кренится после отрыва от взлетно-посадочной полосы и врезается в землю. По неподтвержденным данным, причиной крушения могло стать лопнувшее при взлете колесо.

Ранее легкомоторный самолет Beech King Air C90 рухнул, а затем загорелся в американском штате Техас неподалеку от аэропорта города Форт-Уэрт. В результате два человека погибли. Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку по факту случившегося.