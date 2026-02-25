Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 февраля, 11:10

Технологии

В Discord отложили обязательную проверку возраста на вторую половину 2026 года

Фото: ТАСС/Zuma

Обязательная проверка возраста пользователей в Discord появится не ранее второй половины 2026 года. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на сообщение сооснователя коммуникационной платформы Станислава Вишневского.

Он отметил, что компания учитывает обеспокоенность пользователей в отношении сбора и обработки личных данных. Вишневский также добавил, что примерно 90% аудитории смогут автоматически подтвердить возраст с помощью внутренних алгоритмов Discord. Подробности методологии компания раскроет позже.

Оставшиеся 10% пользователей получат возможность пройти верификацию без необходимости предоставлять дополнительную личную информацию. В случае отказа доступ к платформе сохранится, но контент с возрастными ограничениями станет недоступен.

О решении Discord ввести требование о подтверждении возраста для изменения настроек безопасности стало известно в феврале. Отмечалось, что нововведение может затронуть новых и существующих пользователей уже в марте этого года. В пресс-релизе говорилось, что для подтверждения возраста пользователи смогут пройти оценку по лицу или предоставить удостоверение личности.

Discord был создан в 2015 году как платформа для геймеров. Сейчас сервис насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц и позволяет общаться с помощью текстовых, голосовых и видеосообщений.

