В Испании планируют запретить доступ к соцсетям для детей до 16 лет

Испания запретит доступ к соцсетям детям младше 16 лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на премьер-министра страны Педро Санчеса, которого цитирует Guardian.

"Платформы будут обязаны внедрить действенные системы проверки возраста, реальные и работающие барьеры", – отметил он.

Кроме того, правительство Испании намерено представить новый проект о привлечении глав соцсетей к ответственности за незаконный и ненавистный контент.

Ранее в Австралии ввели запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет. Популярные платформы будут обязаны проверять, чтобы у несовершеннолетних не было учетных записей в их сервисах. При выявлении нарушений корпорациям придется заплатить штраф, детей и родителей наказывать не будут.

При этом в ГД рассказывали, что нижняя палата парламента не прорабатывает инициативы по запрету социальных сетей для детей и подростков в РФ. Медийный шум вокруг заявлений отдельных депутатов там назвали совершенно неоправданным.

