05 февраля, 09:53

Культура

Умерла актриса сериала "Чисто английское убийство" Элизабет Келли

Фото: depositphotos/badboydt7

Актриса сериала "Чисто английское убийство" Элизабет Келли скончалась в возрасте 104 лет, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Sun.

Знакомый с актрисой священник Эдди Губбинс рассказал, что последние годы она провела в домах престарелых.

"Она была очень сильной женщиной и имела красивый голос. В конце концов она умерла очень спокойно. Она была прекрасной женщиной и очень великодушной", – поделился Губбинс.

Келли родилась в Ньюкасле-апон-Тайн 29 мая 1921 года. Актерскую карьеру начала в конце 1960-х годов. В 1971-м артистка исполнила роль Эди Берджесс в телесериале "Улица Коронации", после чего сыграла множество персонажей в различных драматических сериалах, включая "Чисто английское убийство", "Бун" и "Донор".

При этом особое признание Келли получила благодаря роли Нелли Эллис в культовом сериале "Жители Ист-Энда". Ее последней актерской работой стала роль в шоу "По‑королевски" в 2007 году.

