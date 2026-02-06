Певец Газманов поделился, что любит старинные мажорные народные песни

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Народный артист РФ Олег Газманов поделился своими музыкальными предпочтениями, отметив особое отношение к старинным русским народным песням, написанным в мажорных тональностях. Так он ответил на вопрос журналистов о любимых песнях, исполняющихся в его семейном кругу, передает ТАСС.

Газманов напомнил, что вырос в послевоенном Калининграде в семье военнослужащего и на домашних встречах чаще всего звучали фронтовые и военные композиции.

Однако в рамках народной традиции его особенно привлекает более ранний песенный пласт. Он пояснил, что старинные русские песни, такие как "Степь да степь кругом", "Поедем, мой милый, кататься", "Однозвучно гремит колокольчик" и "По диким степям Забайкалья", преимущественно мажорны, и именно к ним у него особая любовь.

Артист обратил внимание, что мажорное звучание было характерно не только для протяжных лирических песен, но и для частушек, и для многих бытовых песен, исполнявшихся за столом.

Он выразил сожаление, что подобная жизнеутверждающая интонация сегодня почти не звучит в медиапространстве. По мнению Газманова, именно мажорные песни обладают особой объединяющей силой, их хочется петь вместе, семьей.

Вспоминая своих кумиров, музыкант назвал исполнителя Чеслава Немена, который, по его мнению, тонко чувствовал и передавал настроение старинных песен. Газманов отметил, что и сам стремится создавать композиции, которые можно было бы исполнять в дружеском или семейном кругу.

"Я очень хочу, чтобы такие песни снова появились в стране, чтобы за столом пели вместе. Музыка в этом смысле – сверху, она объединяет", – подчеркнул он.

При этом артист признался, что не может выделить единственную любимую песню, так как ценит все богатство русской музыкальной традиции, включающее как мажорные, так и минорные произведения.

Ранее Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну все свои накопления на пенсию. По словам юриста семьи Романа Кузьмина, через год артист потребовал от злоумышленника вернуть деньги, однако тот сослался на их отсутствие. Позже среди причин он называл пандемию COVID-19 и проведение СВО, что якобы не позволяло ему перевести деньги из США.