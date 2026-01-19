В России предложили создать реестр народных песен и танцевальных мелодий

Фото: depositphotos/cookelma

В России необходимо создать реестр народных песен и танцевальных мелодий. Такое мнение изданию "Абзац" высказал зампред Всемирного русского народного собора (ВРНС) и депутат Брянской облдумы Михаил Иванов.

Он напомнил слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что соотечественники считают "Лезгинку" народной песней. Иванов указал, что это точно отражает реальное положение вещей и является примером того, как традиции народов страны обогащают друг друга, создавая основу для единства.

"Я считаю, что нам требуется всенародный реестр народных песен и танцевальных мелодий, которые признаются общим достоянием. Такой реестр позволит систематизировать наше богатство, даст ему официальный статус и будет способствовать его изучению в школах и вузах", – сказал собеседник издания.

По его мнению, для формирования перечня песен и мелодий нужно провести широкое народное голосование. Этот процесс еще сильнее сплотит людей, добавил депутат.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что с трендом на патриотизм приходит и желание поддержать отечественного производителя, отчего интерес к народной музыке будет только усиливаться. В свою очередь, певица Олеся Евстигнеева уточнила, что современные артисты дополняют музыку эффектами от народных инструментов и русским стилем. Такая тенденция связана с поиском новых мыслов или, наоборот, воспоминания старых смыслов в старых песнях.