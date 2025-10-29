Шнуров заявил, что русские мотивы всегда будут звучать в его песнях

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил ТАСС, что русские мотивы всегда будут звучать в его песнях.

"Потому что я русский, а значит, от русских мотивов мне не избавиться", – отметил он, комментируя альбом группы "Поролоновая свадьба", выход которого запланирован на 31 октября.

Шнуров уточнил, что песня "Свадьба" стала его любимой композицией в новом сборнике.

Ранее сообщалось, что компании, организовавшей концерт группы "Ленинград" в Новосибирске, назначили штраф в размере 40 тысяч рублей за то, что артисты использовали нецензурную лексику на сцене. Перед выступлением музыканты должны были подписать гарантийное письмо о соблюдении законодательства РФ, однако брань все равно прозвучала в ходе выступления.

