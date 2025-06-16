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16 июня, 17:21

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StarHit: певец Шнуров воссоединился с экс-женой через 8 месяцев после развода

Певец Шнуров воссоединился с экс-женой через 8 месяцев после развода – СМИ

Фото: телеграм-канал Starhit.ru

Певец Сергей Шнуров воссоединился с бывшей женой Ольгой Абрамовой спустя восемь месяцев после развода. Об этом сообщает онлайн-журнал StarHit, подтверждая информацию фотографиями с концерта в Екатеринбурге.

В субботу, 14 июня, музыкант выступил на стадионе "Екатеринбург Арена". На концерте была замечена Абрамова, которую певец "нежно обнимал и целовал в щеку" еще до начала мероприятия. Во время исполнения песни "Жигули" Шнуров спустился со сцены для медленного танца с экс-супругой. Под конец артист ее поцеловал.

Шнуров и Абрамова поженились в 2018 году, у них есть двое детей. В сентябре 2024-го женщина подала заявление на развод, и в октябре брак был официально расторгнут.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело касалось частной жизни участников процесса. По словам юриста артиста Натальи Фенюк, у пары не возникло вопросов об имуществе и детях.

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