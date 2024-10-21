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21 октября, 15:44

Шоу-бизнес

Музыкант Сергей Шнуров развелся с Ольгой Абрамовой

Фото: vk.com/Сергей Шнуров

Музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся с Ольгой Абрамовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Наталью Фенюк.

Юрист подчеркнула, что между Шнуровым и Абрамовой не возникло споров об имуществе и детях. Заседание проходило в мировом суде в столице в закрытом режиме, так как данное дело касалось частной жизни участников процесса.

О том, что Абрамова подала заявление на развод, стало известно в сентябре этого года.

Ранее певица Анна Седокова подала на развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Иск Седоковой о расторжении брака поступил в суд 16 октября. Дата его рассмотрения еще не назначена.

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