Суд постановил, что сын Прилучного и Муцениеце будет жить с матерью

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Головинский районный суд постановил, что сын актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце будет жить с матерью, сообщает газета "Известия".

На заседании, проходившем 18 октября, присутствовали только адвокаты. Бывшие супруги не явились. По словам представителя Прилучного, дело приостановлено, они не удовлетворены исходом заседания. В свою очередь, сторона защиты Муцениеце принятому решению рада.

"Да, у нас сегодня очень важная победа, местом жительства Тимофея <…> определенно место жительства мамы", – заявила адвокат Наталья Мелешкина.

Развод пары состоялся в 2020 году, у них двое общих несовершеннолетних детей. В 2022 году актер женился на актрисе Зепюр Брутян. Позднее Муцениеце приняла решение подать в суд на экс-супруга на алименты.

Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному о взыскании алиментов на содержание сына и дочери. Однако вскоре актер обжаловал это решение суда. Прилучный был не согласен с соответствующим решением, счел его незаконным и необоснованным.

Кроме того, актер ответил иском по вопросу установления места жительства детей. По сообщениям пресс-службы судебной организации, артист оказался недоволен тем, как реализуются права его детей.

В начале октября Муцениеце после суда с экс-супругом рассказала, что актер не действует в интересах их общих детей. В своих социальных сетях она рассказала, что после суда чувствовала себя совершенно обессиленной. Также она выразила сожаление, что их с Прилучным сыну Тимофею пришлось пройти через это. При этом артистка обвинила бывшего мужа в неискренности.