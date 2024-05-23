Прилучный подал в суд на бывшую жену из-за прав детей

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Актер Павел Прилучный подал в суд на свою экс-супругу Агату Муцениеце. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Головинского суда Москвы.

В пресс-службе судебной организации рассказали, что артист оказался недоволен тем, как реализуются права его детей.

При этом в суде отказались раскрывать подробности дела в связи с тем, что его материалы имеют отношение к несовершеннолетним. Уточняется, что разбирательство должно пройти 3 июня.

Актеры Муцениеце и Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. В браке у них родились сын Тимофей и дочь Мия.

Впервые Муцениеце подала иск в отношении бывшего супруга 1 ноября 2023 года. Актриса требовала увеличить сумму алиментов на их общих детей. Однако уже в декабре она отказалась от своего иска, заключив с Прилучным мирное соглашение.

В феврале 2024-го Муцениеце снова обратилась в Головинский суд столицы. Она потребовала обязать бывшего мужа выплачивать алименты в размере трети от его дохода. О том, что инстанция частично удовлетворила данный иск, стало известно 24 апреля. Актер подал апелляционную жалобу на это решение суда 7 мая.

