Актер Кологривый заявил, что у него был роман с Агатой Муцениеце

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Известный по роли в сериале "Слово пацана" актер Никита Кологривый признался, что у него был роман с актрисой Агатой Муцениеце. Об этом он рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелия на ее YouTube-канале, сообщает Pravda.Ru.

"Роман как был, так и всплыл", – пошутил Кологривый.

Он подчеркнул, что такие короткие отношения являются потребностью всех артистов, которые снимаются парами в кино.

"Это такая помощь игре, то есть поиск тепла и так далее", – объяснил актер.

Как утверждает Кологривый, их роман с Муцениеце расстроил экс-супруга актрисы Павла Прилучного, однако ненадолго, так как у него теперь есть собственная семья.

Ранее стало известно, что Кологривый сыграет Владимира Жириновского в биографическом фильме про основателя и лидера ЛДПР. Фильм, рассказывающий историю политика, снимет режиссер Александр Баранов.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы всех восьми созывов было 75 лет.

