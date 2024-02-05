Актер Кологривый и ведущий Гордон устроили перепалку в эфире на Первом канале

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Известный по сериалу "Слово пацана" актер Никита Кологривый и телеведущий Александр Гордон устроили перепалку в эфире на Первом канале, артист в итоге покинул студию. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Гости программы начали обсуждать фильм "Подельники". Гордон попросил Кологривого подробнее рассказать о скорой премьере картины. Однако озвученный актером синопсис не устроил ведущего. Гордон заявил, что вряд ли бы пошел в кинотеатр после такого изложения. В итоге комментарий ведущего разозлил Кологривого.

"Хотите, я вам в трех словах вообще всю передачу закончу?" – сказал актер посреди эфира.

Сразу после этого он ушел из студии.

Ранее Кологривый попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". В качестве причины такого решения там назвали "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также поддержку российской стороны. Кологривый "сознательно нарушил границы Украины", приняв участие в съемках картины "Черная весна" на территории Крыма, указали на сайте.

"Откройте, Давид": Никита Кологривый