Актер Никита Кологривый сыграет Жириновского в биографическом фильме

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актер Никита Кологривый, получивший известность благодаря роли в сериале "Слово пацана" и в фильме "По щучьему веленью", сыграет Владимира Жириновского в биографическом фильме про основателя и лидера ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

"Я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране. Я докажу вам это и покажу. Так что ждите", – заявил Кологривый.

Фильм, рассказывающий историю основателя фракции ЛДПР, российского политика Владимира Жириновского, снимет режиссер Александр Баранов.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы всех восьми созывов было 75 лет.

"Откройте, Давид": Никита Кологривый