Экс-депутат ЛДПР заявил, что Жириновский завещал партии 70% своих средств

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первый глава ЛДПР Владимир Жириновский завещал партии 70% своих средств, заявил бывший депутат Госдумы от этой фракции Василий Власов, пишет "Лента.ру".

По его информации, еще 10% состояния политика были переданы Институту мировых цивилизаций, который основал Жириновский. Дети политика получили лишь 20% наследства.

"Кто еще может написать завещание, где ты своим троим детям оставляешь всего 20%?" – отметил Власов.

Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году. У него было трое детей, из них двое — внебрачные. Политик умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни.

Ранее депутат Власов заявил, что оспорит решение Госдумы о лишении своего мандата в Верховном суде. В частности, он обвинил в произошедшем нынешнего лидера партии Леонида Слуцкого.

Он уточнил, что будет доказывать свою правоту в суде, указав, что комиссия ГД лишила мандата активного депутата, который поднимал острые вопросы. Также он ответил отрицательно на вопрос, могло ли такое произойти при Жириновском.

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