12 декабря, 20:55Политика
Экс-депутат ЛДПР заявил, что Жириновский завещал партии 70% своих средств
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Первый глава ЛДПР Владимир Жириновский завещал партии 70% своих средств, заявил бывший депутат Госдумы от этой фракции Василий Власов, пишет "Лента.ру".
По его информации, еще 10% состояния политика были переданы Институту мировых цивилизаций, который основал Жириновский. Дети политика получили лишь 20% наследства.
"Кто еще может написать завещание, где ты своим троим детям оставляешь всего 20%?" – отметил Власов.
Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году. У него было трое детей, из них двое — внебрачные. Политик умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни.
Ранее депутат Власов заявил, что оспорит решение Госдумы о лишении своего мандата в Верховном суде. В частности, он обвинил в произошедшем нынешнего лидера партии Леонида Слуцкого.
Он уточнил, что будет доказывать свою правоту в суде, указав, что комиссия ГД лишила мандата активного депутата, который поднимал острые вопросы. Также он ответил отрицательно на вопрос, могло ли такое произойти при Жириновском.
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