Пиджак Жириновского планируют продать на аукционе

Фото: art.auction-house.ru

Пиджак политика Владимира Жириновского выставили на аукцион в Санкт-Петербурге за начальную цену 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома.



В комплекте с пиджаком идет сопроводительное письмо на бланке депутата Госдумы с подписью самого Жириновского. Предполагается, что аукцион пройдет 23 ноября.

"В преддверии нового, 2021 года Владимир Жириновский в эфире ЛДПР-ТВ пообещал подарить пиджак из своего гардероба зрителю, написавшему обращение в его адрес. Вручение подарка жителю Подмосковья Сергею произошло 26 марта 2021 года, что было зафиксировано в телевизионном сюжете. К подарку прилагалось письмо политика с добрыми пожеланиями и поздравлениями с Новым годом", – уточняется в сообщении.

Также среди лотов заявлены балетные пуанты Майи Плисецкой с ее автографом, а также знаменитый снимок фотографа Альберто Корда, на котором запечатлен Эрнесто Че Гевара. Стоимость обоих предметов начинается с 70 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что кожаную черно-белую куртку Майкла Джексона из рекламы Pepsi, которую показывали в 1980-е годы, продали на торгах лондонского дома Propstore Auction за более чем 305 тысяч долларов.

В ходе торгов были проданы и другие вещи, принадлежащие музыкантам прошлого века. Сет-лист одного из концертов рок-группы Nirvana ушел с молотка за более чем 15 тысяч долларов.

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