В ЛДПР показали записку Жириновского с призывом отказаться от доллара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов показал записку основателя партии Владимира Жириновского с призывом отказаться от американского доллара. Фотографию записей парламентарий опубликовал в своем телеграм-канале.

"Еще одна ранее неопубликованная записка основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В ней ВВЖ на фоне роста курса доллара в 2018 году призывал Россию отказаться от американской валюты. В свете нынешних событий – совет актуальный и логичный", – поделился Чернышов.

Пометки были написаны летом 2018-го. На тот момент курс американской валюты с 56,7 рубля в январе вырос до 66 рублей в августе. В записке основатель партии указал, что РФ следует отказаться от доллара, а мировому сообществу – распустить все международные организации. Жириновский также написал, что все страны следует перевести на национальные валюты и языки.

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