Экономист назвал товары, на стоимость которых сильнее всего влияет курс доллара

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

От курса доллара зависит стоимость привозимой из-за рубежа в РФ бытовой техники и электроники, а также продукции российского производства, у которой есть импортные составляющие. Об этом Москве 24 рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист В первую очередь от курса доллара зависит то, что приходит по импорту. Это бытовая техника, электроника, различные гаджеты, а также импортные составляющие той продукции, которая выпускается в России отечественными производителями. Поэтому пока я думаю, что у нас есть больший риск подорожания в этих группах.

"Что касается российской продукции с импортными составляющими, то больший риск связан с ценами на непродовольственные товары. По продовольствию мы будем видеть в ближайшее время продолжение снижения цен на продукцию нового урожая. Возможна стабилизация к концу года цен на куриное мясо, свинину. Пока они подрастают. Стабилизация будет связана с кормовой базой после нового урожая", – пояснил экономист.

Также эксперт не исключил, что в середине осени произойдет снижение цен на бензин. "Уходит пик летнего сезона, связанный с отпускным периодом. Во-вторых, все-таки закончится плановый ремонт и модернизация на нефтеперерабатывающих мощностях", – говорит Масленников.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Рост цен на некоторые товары заметен и сейчас. Другое дело, что в сентябре мы увидим тенденцию: по каким-то товарным группам она будет снижаться и стабилизироваться, а по каким-то продолжится рост. Поэтому картина сейчас пока сильно смазана.

Ранее в Минсельхозе заявили, что информация о существенном росте стоимости хлеба в РФ не имеет ничего общего с реальным положением дел. По прогнозам ведомства, в 2023 году динамика цен на этот продукт не превысит уровень общей инфляции.

